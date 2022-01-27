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Законодательство РК
18:33 27.01.2022

В Казахстане снижены налоговые ставки по «газелям»

налоги Фото: pixabay
В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили об изменениях по ставкам налога на транспорт по грузовым малотоннажным автомобилям, в том числе «газелям», передает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что ранее владельцы грузовых «газелей» оплачивали налог как за легковые автомобили – в зависимости от объема двигателя.

Теперь в Налоговый кодекс внесены дополнения, в соответствии с которым по грузовым автомобилям, таким как «газели», сумма налога зависит от грузоподъемности.

Данное изменение позволило снизить сумму налога в среднем на 30-50%.

Так, к примеру, для владельцев грузовых фургонов с объемом двигателя от 2500 до 3 тыс. куб. см и грузоподъемностью до 1,5 тонн, сумма налога снизится в среднем с 26-30 тыс. тенге, до 14,6 тыс. тенге в 2021 году.Комитет государственных доходов МФ РК

По данным пресс-службы комитета, данное изменение введено в действие с 1 января 2021 года.

Поэтому налог на транспортные средства за 2021 год по таким автомобилям будет рассчитываться по сниженной ставке.
Анастасия Московчук
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