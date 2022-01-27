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20:55 27.01.2022

В ЗКО отменяется действие «желтого» уровня террористической опасности

беспорядки Фото: Zakon.kz
Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о стабилизации обстановки в Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
Согласно принятому руководителем Западно-Казахстанского областного оперативного штаба решению с 00:00 28 января т.г. в регионе отменяется действие умеренного «желтого» уровня террористической опасности.Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы.

Штаб поблагодарил жителей региона за понимание и проявленную гражданскую ответственность.

Елена Беляева
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