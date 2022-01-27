Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:27 27.01.2022

Городской бюджет пересмотрен в Алматы для помощи бизнесу

дворник Фото: Zakon.kz
Во время внеочередной XIV сессии Маслихата города состоялось уточнение бюджета, передает Zakon.kz.

Для оперативного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности города, административных и силовых структур, также в целях возмещения ущерба предпринимательству и стимулирования бизнес-сектора Маслихатом по инициативе акимата произведены уточнения в бюджете города Алматы.

Отмечается, что уточнение местного бюджета проводится за счет перевыполнения доходной части бюджета в 2021 году на сумму 30 млрд тенге.

Данные средства будут перенаправлены на следующие расходы:

  • Возмещение ущерба предпринимателям, пострадавшим в ходе беспорядков - 5 млрд тенге;

  • На субсидирование затрат по уплате коммунальных расходов для субъектов МСБ (сроком на три месяца) - 1,5 млрд тенге;

  • В рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства для трудоустройства на общественные работы 6 тыс. человек - 3,3 млрд тенге;

  • На внедрение механизма льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса выделено 6,3 млрд тенге;

  • На укрепление материально – технического оснащения сотрудников правоохранительных органов. На эти цели планируется выделить 2,2 млрд тенге;

  • Также предусмотрены прочие расходы на финансирование социально-значимых мероприятий для обеспечения жизнедеятельности и восстановления города.

Наряду с этим, в настоящее время разрабатывается проект следующего уточнения бюджета города, в котором будут рассмотрены другие вопросы, касающиеся обеспечения и восстановления жизнедеятельности мегаполиса.Секретарь Маслихата Станислав Канкуров
Елена Беляева
Беспорядки-2022 Алматы
В Алматинской области проводятся антитеррористические мероприятия
26.01.2022
В центре Алматы горело здание, огонь едва не перекинулся на банк
26.01.2022
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
27.01.2022
В январских беспорядках участвовали члены организации «Йакын Инкар» — СМИ
27.01.2022
Сенатор заявил о занижении уровня бедности в Казахстане
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости