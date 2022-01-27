Городской бюджет пересмотрен в Алматы для помощи бизнесу
Для оперативного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности города, административных и силовых структур, также в целях возмещения ущерба предпринимательству и стимулирования бизнес-сектора Маслихатом по инициативе акимата произведены уточнения в бюджете города Алматы.
Отмечается, что уточнение местного бюджета проводится за счет перевыполнения доходной части бюджета в 2021 году на сумму 30 млрд тенге.
Данные средства будут перенаправлены на следующие расходы:
Возмещение ущерба предпринимателям, пострадавшим в ходе беспорядков - 5 млрд тенге;
На субсидирование затрат по уплате коммунальных расходов для субъектов МСБ (сроком на три месяца) - 1,5 млрд тенге;
В рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства для трудоустройства на общественные работы 6 тыс. человек - 3,3 млрд тенге;
На внедрение механизма льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса выделено 6,3 млрд тенге;
На укрепление материально – технического оснащения сотрудников правоохранительных органов. На эти цели планируется выделить 2,2 млрд тенге;
Также предусмотрены прочие расходы на финансирование социально-значимых мероприятий для обеспечения жизнедеятельности и восстановления города.
Наряду с этим, в настоящее время разрабатывается проект следующего уточнения бюджета города, в котором будут рассмотрены другие вопросы, касающиеся обеспечения и восстановления жизнедеятельности мегаполиса.Секретарь Маслихата Станислав Канкуров