Городской бюджет пересмотрен в Алматы для помощи бизнесу

Для оперативного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности города, административных и силовых структур, также в целях возмещения ущерба предпринимательству и стимулирования бизнес-сектора Маслихатом по инициативе акимата произведены уточнения в бюджете города Алматы.

Отмечается, что уточнение местного бюджета проводится за счет перевыполнения доходной части бюджета в 2021 году на сумму 30 млрд тенге.

Данные средства будут перенаправлены на следующие расходы:

Возмещение ущерба предпринимателям, пострадавшим в ходе беспорядков - 5 млрд тенге;

На субсидирование затрат по уплате коммунальных расходов для субъектов МСБ (сроком на три месяца) - 1,5 млрд тенге;

В рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства для трудоустройства на общественные работы 6 тыс. человек - 3,3 млрд тенге;

На внедрение механизма льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса выделено 6,3 млрд тенге;

На укрепление материально – технического оснащения сотрудников правоохранительных органов. На эти цели планируется выделить 2,2 млрд тенге;

Также предусмотрены прочие расходы на финансирование социально-значимых мероприятий для обеспечения жизнедеятельности и восстановления города.