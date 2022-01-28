Впервые в истории робот самостоятельно выполнил операцию без руководства человека

Как пишет dev.by, команда экспертов в области машиностроения из Университета Джона Хопкинса и Детской национальной больницы в Вашингтоне, округ Колумбия, разработала STAR для выполнения одной из самых сложных и деликатных задач в хирургии.

Робот может адаптироваться к неожиданным препятствиям в режиме реального времени и превосходить человека по эффективности.

Уникальность STAR в том, что это первая роботизированная система, способная планировать, корректировать и исполнять хирургические операции на мягких тканях при минимальном вмешательстве человека. Разработчики

Отмечается, что робот исключает человеческий фактор — например, ошибки под влиянием стресса или усталости, когда малейшее неверное движение руки может привести к большим осложнениям у пациента. Помимо этого, считают исследователи, роботов-медиков вроде STAR можно будет отправлять «подлатать» раненых солдат вместо врачей на места боевых действий.