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00:12 28.01.2022

Впервые в истории робот самостоятельно выполнил операцию без руководства человека

хирургия Фото: pixabay
Операция была проведена на свинье автономным роботом Smart Tissue (STAR), передает Zakon.kz.

Как пишет dev.by, команда экспертов в области машиностроения из Университета Джона Хопкинса и Детской национальной больницы в Вашингтоне, округ Колумбия, разработала STAR для выполнения одной из самых сложных и деликатных задач в хирургии.

Робот может адаптироваться к неожиданным препятствиям в режиме реального времени и превосходить человека по эффективности.

Уникальность STAR в том, что это первая роботизированная система, способная планировать, корректировать и исполнять хирургические операции на мягких тканях при минимальном вмешательстве человека. Разработчики

Отмечается, что робот исключает человеческий фактор — например, ошибки под влиянием стресса или усталости, когда малейшее неверное движение руки может привести к большим осложнениям у пациента. Помимо этого, считают исследователи, роботов-медиков вроде STAR можно будет отправлять «подлатать» раненых солдат вместо врачей на места боевых действий.

Елена Беляева
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