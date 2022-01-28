01:51 28.01.2022
Иммунитет переболевших «омикроном» не будет защищать от других штаммов КВИ - врач
Фото: Zakon.kz
Сотрудник Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова оценила защиту иммунитета после «омикрона» против других штаммов коронавируса, передает Zakon.kz.
Об этом эксперт сообщила «России 24».
Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма «омикрон», вряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов. Татьяна Руженцова
Она отметила, что вирус склонен к мутациям, а с учетом его быстрого распространения риск появления новых модификации возрастает. Такие особенности заболевания диктуют необходимость поддержания иммунитета за счет вакцинации и ревакцинации, резюмировала врач.