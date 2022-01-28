Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:51 28.01.2022

Иммунитет переболевших «омикроном» не будет защищать от других штаммов КВИ - врач

перчатки Фото: Zakon.kz
Сотрудник Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова оценила защиту иммунитета после «омикрона» против других штаммов коронавируса, передает Zakon.kz.

Об этом эксперт сообщила «России 24».

Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма «омикрон», вряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов. Татьяна Руженцова

Она отметила, что вирус склонен к мутациям, а с учетом его быстрого распространения риск появления новых модификации возрастает. Такие особенности заболевания диктуют необходимость поддержания иммунитета за счет вакцинации и ревакцинации, резюмировала врач.

Елена Беляева
COVID-19
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
27.01.2022
В январских беспорядках участвовали члены организации «Йакын Инкар» — СМИ
27.01.2022
Президент объявил о перенастройке системы нацбезопасности
27.01.2022
Сенатор заявил о занижении уровня бедности в Казахстане
27.01.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки вновь выросло
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости