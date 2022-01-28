11:23 28.01.2022
Аргентина без Месси получила путевку на ЧМ-2022
Фото: Instagram/fifaworldcup
В ряде стран состоялись матчи отборочного этапа к мировому чемпионату 2022 года по футболу, который пройдет в Катаре, сообщает Zakon.kz.
В южноамериканской зоне сборная Аргентины без своего лидера Месси переиграла на выезде Чили – 2:1 – и за три тура до завершения отборочной стадии гарантировала себе путевку на ЧМ. Бразильцы, уже имеющие путевку на Мундиаль, сыграли вничью с Эквадором – 1:1. Уругвай благодаря голу Суареса в гостях был сильнее Парагвая – 1:0.
В Азиатском регионе сборная Ирана на стадионе «Азади» в Тегеране минимально победила команду Ирака – 1:0, автором гола на 48-й минуте стал форвард Мехди Тареми. Данным успехом иранская дружина обеспечила себе участие в ЧМ-2022.
Фото: Instagram/fifaworldcup
На текущий момент право выступить на основной стадии мирового первенства получили 14 команд: Катар, Германия, Дания, Бразилия, Аргентина, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Иран и Голландия.
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