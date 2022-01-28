Почему вас разлюбят: что отпугивает представителей разных знаков зодиака

Самой востребованной темой, которая интересует любителей астрологии, была и остается романтическая. Люди читают гороскопы, проводят параллели со своей жизнью и делают выводы для себя.

Зачастую, задаваясь вопросом, почему отношения прекратились, они пытаются найти ответ в гороскопах и натальных картах.

Zakon.kz поясняет, по какой причине могут разлюбить представители разных знаков зодиака.

Овен. Овнам присуща такая черта характера, как чрезмерная энергичность. Они любят вызовы, гонки и соревнования. Овен может потерять интерес и остыть, когда партнер покажется ему скучным, однообразным и доступным.

Телец. Необходимо постараться, чтобы заставить постоянного и терпимого Тельца разлюбить. Разочарование – вот главная причина, по которой Телец может разлюбить человека.

Близнецы. Любопытные и интеллектуальные Близнецы обожают разгадывать тайны. Быть может, вы «раскололись» слишком быстро и тем самым потеряли интерес с их стороны?

Рак. Раки по своей натуре являются однолюбами. Так что разлюбить они могут только в том случае, если им причинили сильную боль.

Лев. Постоянное желание подпитывать свой нарциссизм заставляет Львов всегда ждать восхищения со стороны партнера. Если его нет, то и Львы охладевают.

Дева. Будучи перфекционистами, Девы во всем ищут совершенство, им сложно угодить. Если Девы решат, что партнер недостаточно хорош, они покидают его.

Весы — почитатели красоты и интеллигентности. Они утратят свои чувства, если вы показали им свою жесткую натуру, тем самым оттолкнув их.

Скорпион. Если и может разлюбить, то в случае нетерпимости к его буйному темпераменту и страсти по отношению к партнеру. Достаточно ревнивы и недоверчивы.

Стрелец. Этот знак зодиака может разлюбить партнера, когда чувствует себя под давлением, когда ему не хватает свободы. Стрельцы не любят ответственность, что и отталкивает их от людей.

Козерог. Амбициозные и дисциплинированные Козероги не терпят, когда им «обламывают» крылья и противоречат их практичности.

Водолеи слишком холодны, боятся своих чувств и эмоций. Они могут разлюбить вас, если «вас слишком много», если вы навязчивы.

Рыбы. Мечтательные Рыбы не любят, когда их заставляют возвращаться к жестокой реальности. Теряют интерес, если партнер суров и груб и заставляет чувствовать их дискомфортно.