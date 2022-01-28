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Законодательство РК
12:12 28.01.2022

Назначен новый руководитель аппарата Министерства энергетики РК

Приказом министра энергетики РК Жарылгасова Жанар Шайкиевна назначена на должность руководителя аппарата Министерства энергетики Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Жанар Жарылгасова родилась в 1973 году в Жамбыле.

Окончила Актауский политехнический университет им. Ш. Есенова, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Академию государственного управления при Президенте РК, Национальную школу управления (Франция).

Трудовую деятельность начала в 1996 г. в должности ведущего инженера кафедры «Химическая технология топлива и углеводородных металлов» КазНТУ им. К. Сатпаева.

В 2000-2008 гг. — работала в структуре Министерства энергетики и минеральных ресурсов.

В 2008-2010 гг. — главный эксперт Управления лицензирования, лицензионного контроля и юридического обеспечения Комитета по государственному и энергетическому надзору Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2010-2014 гг. — занимала различные должности в управлениях Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2020 гг. — работала на руководящих должностях в структуре Министерства энергетики РК. С января 2020 года по настоящее время являлась заведующим сектора Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

Оксана Житникова
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