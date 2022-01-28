16:26 28.01.2022
Большинство молодежи не знает о них – Токаев о программах занятости
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании партии Nur Otan высказался о безработице среди молодежи, передает корреспондент Zakon.kz.
Государство реализует ряд важных проектов в сфере занятости, образования и обучения молодежи. Однако, как показывают результаты соцопросов, большинство молодежи просто-напросто ничего не знает о них. Такую ситуацию нужно решительно менять. Президент Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил необходимость заняться конкретной работой с необустроенной молодежью в городах.
В ряды Jas Otan следует привлекать пользующихся доверием среди молодежи лидеров, готовых заниматься полезной общественной деятельностью. Jas Otan обладает большими возможностями для реальной работы. В молодежном крыле партии по всей стране состоят более 100 тысяч членов. Однако эти значительные ресурсы не находят должного применения.Президент РК