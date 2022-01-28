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Законодательство РК
17:10 28.01.2022

Бухгалтер Дома школьников в Алматы присвоила 50 млн тенге

осуждена бухглатер Фото: пресс-служба АФМ
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера ГККП «Дом школьника №3» Е. Офицеровой, сообщает Zakon.kz.

Дело было возбуждено по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер с 2013 по 2020 год незаконно перечисляла на свой карточный счет фиктивную заработную плату на общую сумму более 50 млн тенге бюджетных средств, тем самым причинила материальный ущерб государственному учреждению в особо крупном размере.Пресс-служба АФМ

Приговором суда экс-главный бухгалтер признана виновной по ст. 189 ч. 4 УК РК («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере») с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.

Лариса Черненко
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