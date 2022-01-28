В Казахстане упразднили еще 9 операторов, помимо РОП

Причем в четырех из них конечными бенефициарами выступали физические лица (ТОО «Оператор РОП», ТОО «Астана-ЕРЦ», АО «Сәтті Жұлдыз», ТОО «Silk Way Monitoring»).

По данным АЗРК, с принятием 30 декабря 2021 года нового закона по развитию конкуренции упразднены институты 9 операторов:

ТОО "Астана ЕРЦ", ТОО "Региональный центр государственно-частного партнерства Кызылординской области"; АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства"; АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы"; РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения"; АО "Центр развития трудовых ресурсов"; ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund"; АО "Информационно-аналитический центр нефти и газа"; АО "КОРЭМ".

С упразднением институтов «единого оператора» данные организации будут вести свою деятельность на общих основаниях, часть из них будет приватизирована, остальные – работать как подведомственные организации. АЗРК

В агентстве отметили, что с учетом передачи функций ТОО «Оператор РОП» АО «Жасыл даму», а также реализации рекомендаций Агентства по упразднению 9 операторов в настоящее время их количество составляет 41, из них 39 – субъекты квазигосударственного сектора, а оставшиеся два не имеют участия государства в уставном капитале (ТОО «Silk Way Monitoring», АО «Сәтті Жұлдыз»).

Законом по развитию конкуренции предусмотрен механизм регулирования деятельности государственных и частных операторов. Для этого создан институт «специального права», пояснили в ведомстве.

Субъектом специального права может быть любое юридическое лицо, при этом возможность создания частных операторов допускается при условии невозможности создания юридических лиц со 100% участием государства.

Согласно нормам закона по развитию конкуренции, регулирование субъектов, наделенных специальными правами, будет осуществляться на следующих принципах:

ценовое регулирование уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом;

запрет на участие в других юридических лицах;

запрет на иную деятельность;

публичность и открытость информации;

возмещение упущенной выгоды действующим участникам рынка при наделении субъектов специальными правами;

отлагательный период для подготовки действующих субъектов рынка (шесть месяцев до вступления законодательной нормы в силу).

В агентстве отметили, что таким образом институт специального права значительно усложняет процесс создания государственных и частных операторов.

Напомним, в числе ключевых принципов экономической политики Нового Казахстана глава государства четко обозначил честную конкуренцию, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики.

«Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Все ниши должны быть открыты для конкуренции. Следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев 21 января 2022 года на встрече с представителями крупного отечественного бизнеса.