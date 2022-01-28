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17:33 28.01.2022

Казпочта увеличивает зарплату производственникам

повышение зарплаты Фото: АО «Казпочта»
АО «Казпочта» проиндексировало заработную плату почтальонов, операторов, водителей, экспедиторов и другого производственного персонала компании, передает Zakon.kz.

С 1 февраля 2022 года будет повышена зарплата 93,5% сотрудников общества.

При поддержке Единственного акционера – АО «Самрук-Қазына» –руководством общества было принято решение о повышении заработных плат производственному персоналу компании – порядка 14 тысяч человек, или 93,5% от общей штатной численности общества, с 1 февраля 2022 года.

Вопрос индексации заработных плат в АО «Казпочта» стоял остро, так как в последний раз повышение оплаты труда производилось в мае 2020 года на 10% и с тех пор оставалось неизменным.

Помимо этого, в АО «Казпочта» будут оптимизированы общие административные расходы и пересмотрена структура менеджмента для более качественного управления процессами производственной, финансовой и иной деятельности.

Анастасия Московчук
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