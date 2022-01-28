Опубликовано новое постановление главного санврача Мангистауской области

Продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq.

Усилить эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений, требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте Ashyq.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается, – говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.