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Законодательство РК
19:43 28.01.2022

Опубликовано новое постановление главного санврача Мангистауской области

карантин, коронавирус Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Мангистауской области подписал новое постановление, сообщает Zakon.kz.

Продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq.

Усилить эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений, требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте Ashyq.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается, – говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.

Анастасия Стативкина
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