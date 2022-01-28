19:43 28.01.2022
Опубликовано новое постановление главного санврача Мангистауской области
Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Мангистауской области подписал новое постановление, сообщает Zakon.kz.
Продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq.
Усилить эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений, требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте Ashyq.
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается, – говорится в постановлении.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
С полным текстом можно ознакомиться здесь.