Сборная Казахстана по футзалу разгромила Италию и вышла в 1/4 Евро-2022

Казахстанцы в третий раз в своей истории пробились в плей-офф чемпионата Европы по футзалу, передает Sports.kz.

Матч в Гронингене закончился победой Казахстана со счетом 4:1. На 6-й минуте Биржан Оразов вывел казахстанскую сборную вперед, а на 9-й Азат Валиуллин упрочил ее лидерство. На 13-й минуте Дуглас Николоди помог итальянцам отыграть один мяч. На 31-ой минуте Оразов оформил дубль, а на 38-й результативным ударом отметился Дуглас. 4:1 — сильнее казахстанцы.

Таким образом, сборная Казахстана набрала семь очков и стала победителем своей группы, тогда как Италия с двумя набранными баллами покидает континентальный турнир. В четвертьфинале, 31 января, казахстанцы сыграют со второй командой квартета А.

В плей-офф также вышла Финляндия, которая в параллельном матче оказалась сильнее Словении (2:1).

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