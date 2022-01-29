Вирусолог: Новые пандемии в будущем не исключены

Новые пандемии в будущем не исключены, в среднем они длятся от года до трех и случаются раз в 15-20 лет. Об этом заявил доктор биологических наук Александр Семенов, сообщает РИА Новости.

Пандемии в среднем длятся от одного года до трех лет. С какой частотой они могут встречаться? Никто не знает, это зависит от очень большого числа фактов, но в среднем раз в 15-20 лет происходит появление новой существенной формы заболевания. Александр Семенов

Он отметил, что, возможно, будут пандемии респираторных вирусных инфекций. Кроме того, сохраняется напряженность по гриппу, с которым в любой момент могут произойти какие-то изменения, и, появится новый пандемический штамм, а также не до конца исчерпан эпидемический потенциал коронавирусов.

Существенной является угроза распространения инфекций из-за глобального потепления и продвижения на юг ранее неактуальных для северных регионов патогенов, как, например, возможное появление комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила, уточнил Семенов.

По его словам, опыт борьбы с пандемией коронавируса очень сильно поможет в борьбе с будущими вызовами и повлияет на многие аспекты противостояния инфекциям.