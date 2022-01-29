В Швеции воронов обучают собирать мелкий мусор за еду

По словам основателя компании Кристиана Гюнтер-Ханссена, ворон легче учить, так как они являются самыми умными среди птиц, сообщает The Local.

Кроме этого, такой способ очистки улиц позволит сэкономить муниципалитету не менее 75% затрат на уборку.

По оценкам, стоимость сбора окурков сегодня составляет около 80 эре (1/100 кроны) за окурок. С воронами эта сумма составила бы 20 эре за окурок. Экономия для муниципалитета зависит от того, сколько окурков соберут вороны. Кристиан Гюнтер-Ханссен

По данным Фонда Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, и они составляют 62% от всего мусора.

Если пилотный проект сработает в Седертелье, есть вероятность масштабирования на всей территории страны.