11:17 29.01.2022
В Швеции воронов обучают собирать мелкий мусор за еду
Фото: pixabay
Шведский стартап Corvid Cleaning обучает диких ворон подбирать окурки и другой мелкий мусор. Пилотный проект скоро запустят в городе Седертелье, сообщает Zakon.kz.
По словам основателя компании Кристиана Гюнтер-Ханссена, ворон легче учить, так как они являются самыми умными среди птиц, сообщает The Local.
Кроме этого, такой способ очистки улиц позволит сэкономить муниципалитету не менее 75% затрат на уборку.
По оценкам, стоимость сбора окурков сегодня составляет около 80 эре (1/100 кроны) за окурок. С воронами эта сумма составила бы 20 эре за окурок. Экономия для муниципалитета зависит от того, сколько окурков соберут вороны.Кристиан Гюнтер-Ханссен
По данным Фонда Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, и они составляют 62% от всего мусора.
Если пилотный проект сработает в Седертелье, есть вероятность масштабирования на всей территории страны.