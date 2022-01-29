Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:17 29.01.2022

В Швеции воронов обучают собирать мелкий мусор за еду

Швеция экология Фото: pixabay
Шведский стартап Corvid Cleaning обучает диких ворон подбирать окурки и другой мелкий мусор. Пилотный проект скоро запустят в городе Седертелье, сообщает Zakon.kz.

По словам основателя компании Кристиана Гюнтер-Ханссена, ворон легче учить, так как они являются самыми умными среди птиц, сообщает The Local.

Кроме этого, такой способ очистки улиц позволит сэкономить муниципалитету не менее 75% затрат на уборку.

По оценкам, стоимость сбора окурков сегодня составляет около 80 эре (1/100 кроны) за окурок. С воронами эта сумма составила бы 20 эре за окурок. Экономия для муниципалитета зависит от того, сколько окурков соберут вороны.Кристиан Гюнтер-Ханссен

По данным Фонда Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, и они составляют 62% от всего мусора.

Если пилотный проект сработает в Седертелье, есть вероятность масштабирования на всей территории страны.

Данияр Кунафин
Интересное Швеция
В Казахстане упразднили еще 9 операторов, помимо РОП
28.01.2022
Утвержден новый состав Политического совета партии Nur Otan
28.01.2022
Давайте не будем забывать об исторических заслугах Елбасы – Токаев
28.01.2022
Токаев о бизнесменах: Не спешат участвовать в благотворительной акции
28.01.2022
Казпочта увеличивает зарплату производственникам
28.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости