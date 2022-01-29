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Законодательство РК
11:41 29.01.2022

В Лос-Анджелесе налетчики разграбили поезда с оружием

ограбление Фото: pixabay
Десятки единиц оружия были украдены из грузовых поездов в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.
Злоумышленники взломали контейнеры и украли десятки единиц огнестрельного оружия.Начальник полиции города Майкл Мур

Как отмечено в публикации «Известий», десятки железнодорожных вагонов, перевозящих посылки, ежедневно подвергаются нападениям банд грабителей на железнодорожных путях в Лос-Анджелесе.

Мародеры, хорошо знающие, на каком перегоне составы делают остановки, взбираются на платформы, вскрывают контейнеры и забирают все, что могут унести.

Теперь в руки бандитам попало оружие.

Огнестрельное оружие, приобретенное онлайн в Соединенных Штатах, по закону не может быть отправлено покупателю напрямую. Его могут направить лицензированному дилеру, у которого покупатель сможет его получить.

По статистике, опубликованной на Vesty.co.il, в первом квартале 2021 года в округе Лос-Анджелеса ежедневно грабили более 90 контейнеров с посылками.

Суммарные убытки от ограблений за 2021 год составили около 5 млн долларов, и это не считая ущерба покупателям, которые не дождались своих посылок.

Анастасия Московчук
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