Около трех тысяч обращений по COVID-19 в январе поступило в поликлинику Кокшетау

Врачи и медсестры городской поликлиники в Кокшетау одними из первых медицинских специалистов в регионе вступили в борьбу с коронавирусом. На передовой сражения с коварным недугом они остаются и по сей день.

Сегодня медучреждение оказывает медицинскую помощь 91 тыс. человек из прикрепленного населения.

Можно сказать, что мы являемся первыми на переднем крае битвы с пандемией. Многие жители с недомоганиями сразу обращаются к нам. В поликлинике четыре фильтр-кабинета, где работает 10 врачебно-фельдшерско-сестринских бригад. Задействовано 18 врачей и фельдшеров, 34 медсестры. В 2020 году через фильтры прошло 6694 человека, в прошлом году – 19 576. За январь этого года уже 2989 обращений. Главный врач поликлиники Галия Сабатаева

Фото: Городская поликлиника Кокшетау

Привлечение персонала к выполнению задач по противодействию распространению коронавирусной инфекции не сказалось на качестве оказания услуг по другим направлениям.

Так же, как и ранее, проводятся плановые приемы участковых врачей и профильных специалистов. В прошлом году врачи приняли более 400 тыс. больных, из них 93 898 с посещением на дому.

Возможности нашего учреждения позволяют оказывать практически все виды медицинской помощи, в том числе специализированной и высокотехнологичной. Продолжаются профилактические скрининговые осмотры населения по ранней диагностике заболеваний. Так, за прошлый год осмотрено более 32 тыс. человек. Для раннего выявления заболеваний легких не прерывалось флюорографическое обследование населения. В 2021 году мы охватили 61 353 человека. Галия Сабатаева

Специалистами поликлиники проводится отбор, обследование перед госпитализацией и направление на плановую госпитализацию в круглосуточные стационары и дневные стационары. В прошлом году госпитализировано в плановом порядке 4174 больных.

Фото: Городская поликлиника Кокшетау

Ни на день не прерывалось медицинское наблюдение беременных женщин, велись приемы, патронажи. Всего в 2021 году наблюдалось 1229 беременных. Благодаря наблюдению медицинских работников в прошлом году произошло 1504 родов, в том числе родились 12 двойняшек.

Главными пациентами остаются дети. Профилактическими осмотрами врачи охватили 14 440 детей. Проводилась и иммунопрофилактика детскому населению по 14 инфекционным заболеваниям и возрастам. Охват вакцинацией составил 93% от подлежащего контингента.

Золотой фонд поликлиники – его коллектив.