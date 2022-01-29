23:20 29.01.2022
Более 1400 пассажирских авиарейсов отменены в Нью-Йорке из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Как пишет ТАСС, аэропорт имени Джона Кеннеди сообщил об отмене 877 авиарейсов – 76% от общего числа запланированных полетов. Аэропорт Ла-Гуардиа почти полностью прекратил свою работу и отменил 556 рейсов – 98% от своего воздушного трафика.
Кроме того, остановлено железнодорожное сообщение между Нью-Йорком, Вашингтоном, Бостоном и Чикаго корпорации Amtrak. Выборочно отменяют рейсы и междугородные автобусные компании.
Местные власти призывают всех оставаться дома и временно отказаться от путешествий.
По прогнозам синоптиков, в штате Нью-Йорк к вечеру субботы выпадет порядка 30 см снега, осадки будут сопровождаться порывами ветра свыше 20 м/с.