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23:20 29.01.2022

Более 1400 пассажирских авиарейсов отменены в Нью-Йорке из-за непогоды

аэропорт Фото: Zakon.kz
На Восточном побережье США сильный снегопад и порывистый ветер, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, аэропорт имени Джона Кеннеди сообщил об отмене 877 авиарейсов – 76% от общего числа запланированных полетов. Аэропорт Ла-Гуардиа почти полностью прекратил свою работу и отменил 556 рейсов – 98% от своего воздушного трафика.

Кроме того, остановлено железнодорожное сообщение между Нью-Йорком, Вашингтоном, Бостоном и Чикаго корпорации Amtrak. Выборочно отменяют рейсы и междугородные автобусные компании.

Местные власти призывают всех оставаться дома и временно отказаться от путешествий.

По прогнозам синоптиков, в штате Нью-Йорк к вечеру субботы выпадет порядка 30 см снега, осадки будут сопровождаться порывами ветра свыше 20 м/с.

Елена Беляева
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