Только привитые: свахи заметили новую тенденцию при поиске партнера

Это как политическая игра, как религиозные несовпадения. Сейчас вот такая новая точка соприкосновения или не соприкосновения появилась, - рассказала Антоненко.

Как пишет lenta.ru, подобные обращения начали появляться с конца осени - начала зимы, летом прошлого года их еще не было. Сваха отмечает, что щадят чувства непривитых и прямо им не отказывают в подборе жениха или невесты.

По подсчетам Антоненко, найти вторую половинку с антителами сейчас хотят 80% клиентов.