00:19 30.01.2022
Только привитые: свахи заметили новую тенденцию при поиске партнера
Фото: pixabay
Руководитель одного из брачных агентств Москвы Юлия Антоненко рассказала о том, что привитые клиенты чаще всего хотят, чтобы их потенциальные партнеры также имели прививку и QR-код, передает Zakon.kz.
Это как политическая игра, как религиозные несовпадения. Сейчас вот такая новая точка соприкосновения или не соприкосновения появилась, - рассказала Антоненко.
Как пишет lenta.ru, подобные обращения начали появляться с конца осени - начала зимы, летом прошлого года их еще не было. Сваха отмечает, что щадят чувства непривитых и прямо им не отказывают в подборе жениха или невесты.
По подсчетам Антоненко, найти вторую половинку с антителами сейчас хотят 80% клиентов.