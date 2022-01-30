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00:19 30.01.2022

Только привитые: свахи заметили новую тенденцию при поиске партнера

партнер Фото: pixabay
Руководитель одного из брачных агентств Москвы Юлия Антоненко рассказала о том, что привитые клиенты чаще всего хотят, чтобы их потенциальные партнеры также имели прививку и QR-код, передает Zakon.kz.
Это как политическая игра, как религиозные несовпадения. Сейчас вот такая новая точка соприкосновения или не соприкосновения появилась, - рассказала Антоненко.

Как пишет lenta.ru, подобные обращения начали появляться с конца осени - начала зимы, летом прошлого года их еще не было. Сваха отмечает, что щадят чувства непривитых и прямо им не отказывают в подборе жениха или невесты.

По подсчетам Антоненко, найти вторую половинку с антителами сейчас хотят 80% клиентов.

Елена Беляева
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