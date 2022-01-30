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08:32 30.01.2022

Япония сообщила о новом запуске ракеты со стороны КНДР

Северная Корея ракеты Фото: pixabay
КНДР не проводила испытаний межконтинентальных баллистических ракет большой дальности с 2017 года. Однако с января 2022 года количество запусков увеличилось, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии выразило КНДР протест из-за пуска неизвестного снаряда, сообщает Nikkei Asia.

По версии Министра обороны Японии Хирокадзу Мацуно, снаряд может быть баллистической ракетой.

Запуск баллистической ракеты и предшествовавшие ему запуски представляют угрозу для нашей страны, региона и международного сообщества. Эта серия пусков нарушает резолюции ООН, и мы решительно протестуем против этих действий со стороны Северной Кореи.Хирокадзу Мацуно

По сообщению властей Японии, запуск был осуществлен 30 января в 19:52 по времени Нур-Султана из северокорейской провинции Джаган.

Северная Корея не испытывала межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности с 2017 года.

Последние запуски включали испытание двух баллистических ракет малой дальности и их боеголовок.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын посетил завод по производству боеприпасов, где призвал к «всестороннему стремлению производить мощное передовое оружие».

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