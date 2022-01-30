Япония сообщила о новом запуске ракеты со стороны КНДР

Правительство Японии выразило КНДР протест из-за пуска неизвестного снаряда, сообщает Nikkei Asia.

По версии Министра обороны Японии Хирокадзу Мацуно, снаряд может быть баллистической ракетой.

Запуск баллистической ракеты и предшествовавшие ему запуски представляют угрозу для нашей страны, региона и международного сообщества. Эта серия пусков нарушает резолюции ООН, и мы решительно протестуем против этих действий со стороны Северной Кореи. Хирокадзу Мацуно

По сообщению властей Японии, запуск был осуществлен 30 января в 19:52 по времени Нур-Султана из северокорейской провинции Джаган.

Северная Корея не испытывала межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности с 2017 года.

Последние запуски включали испытание двух баллистических ракет малой дальности и их боеголовок.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын посетил завод по производству боеприпасов, где призвал к «всестороннему стремлению производить мощное передовое оружие».