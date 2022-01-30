Казахстанские бойцы ММА завершили выступление на Чемпионате мира

Как уточняет пресс-служба Федерации ММА Казахстана, в последний день соревнований Багдат Жубаныш одержал победу, став трехкратным чемпионом мира в весовой категории до 52,2 кг, передает Sports.kz.

Дастан Жакыпбеков потерпел поражение в финальном бою, завоевав серебряную медаль чемпионата мира в весе до 56,7 кг.

В весовой категории до 65,8 кг Бекзат Жасия одержал победу над соперником из Испании и впервые завоевал «золото».

Айжан Абдыкадыр, выступающая в весе до 70,3 кг, уступила представительнице России и получила «серебро» мирового первенства.

В супертяжелом весе до 300 кг Расул Хатаев также потерпел поражение от российского спортсмена и занял второе место в своем весе.

Итого у сборной Казахстана среди молодежи: два «золота», четыре «серебра» и семь бронзовых наград.

Среди взрослых казахстанцы завоевали две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

В общем зачете наша сборная оказалась на третьем месте среди женского MMA и на втором – среди мужчин, уступив только России.

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