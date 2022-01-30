Суд отклонил ходатайство Netflix об аннулировании иска грузинской шахматистки

Netflix требовал прекратить судопроизводство, поскольку утверждал, что сериал является художественным произведением, а его создателям закон предоставляет широкую художественную лицензию. Однако судья окружного суда штата Калифорния Вирджиния Филлипс не разделила это мнение и отказалась удовлетворить ходатайство об аннулировании иска.

Тот факт, что сериал является вымышленным, не защищает Netflix от ответственности за клевету. Судья окружного суда штата Калифорния Вирджиния Филлипс

Как уточняют «Новости-Грузия», Гаприндашвили требует от Netflix пять миллионов долларов компенсации и изъятия эпизодов, в которых представлена неверная информация о ее карьерных достижениях.