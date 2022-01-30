Фура столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде в Караганде

Сотрудники Департамента полиции Карагандинской области изучают видео с автомобильного регистратора, на котором запечатлен момент столкновения тепловоза и грузовика, водитель которого, игнорируя опасность, пытался успеть проскочить через железнодорожный переезд, передает Sputnik.

Как сообщили в полиции региона, авария произошла в минувшую субботу около половины шестого вечера. Видео столкновения размещено в соцсетях.

32-летний водитель КАМАЗа, двигаясь по улице Бытовая со стороны проспекта Бухар-Жырау в сторону улицы Асфальтная, на железнодорожном переезде допустил столкновение с тепловозом. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения Пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области

В полиции отметили, что в результате аварии жертв и пострадавших нет. Водитель грузовика за помощью в медицинские учреждения не обращался.

Отдельно в сообщении полиции отмечается, что на момент столкновения дорожное полотно было почищено, на переезде присутствовали необходимые дорожные знаки, а семафор находился в стандартном рабочем режиме.

В настоящее время факт ДТП зарегистрирован в полиции и начато расследование, в рамках которого будет проведен ряд необходимых экспертиз.