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12:33 30.01.2022

Фура столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде в Караганде

Изображение железно-дорожного пути pixabay
Дорожно-транспортное происшествие с участием КАМАЗа и тепловоза на железнодорожном переезде в Карагандинской области попало на видео, передает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента полиции Карагандинской области изучают видео с автомобильного регистратора, на котором запечатлен момент столкновения тепловоза и грузовика, водитель которого, игнорируя опасность, пытался успеть проскочить через железнодорожный переезд, передает Sputnik.

Как сообщили в полиции региона, авария произошла в минувшую субботу около половины шестого вечера. Видео столкновения размещено в соцсетях.

32-летний водитель КАМАЗа, двигаясь по улице Бытовая со стороны проспекта Бухар-Жырау в сторону улицы Асфальтная, на железнодорожном переезде допустил столкновение с тепловозом. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения Пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области

В полиции отметили, что в результате аварии жертв и пострадавших нет. Водитель грузовика за помощью в медицинские учреждения не обращался.

Отдельно в сообщении полиции отмечается, что на момент столкновения дорожное полотно было почищено, на переезде присутствовали необходимые дорожные знаки, а семафор находился в стандартном рабочем режиме.

В настоящее время факт ДТП зарегистрирован в полиции и начато расследование, в рамках которого будет проведен ряд необходимых экспертиз.

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