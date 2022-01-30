14:27 30.01.2022
Мангистауские спасатели второй день ищут тело утонувшего на базе отдыха мужчины
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Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области совместно с волонтерами разыскивают утонувшего мужчину, передает Zakon.kz.
Мужчина 1964 года рождения утонул 29 января на базе отдыха «Алау».
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 30 января, в поисково-спасательных работах задействованы 62 человека личного состава, включая шестерых водолазов.
Используются четыре единицы плавательных средств и столько же единиц техники ДЧС Мангистауской области. Кроме того, привлечены пять плавательных средств частных лиц и один корабль ПС КНБ РК. Помощь в поисках оказывают 15 волонтеров. Поиски ведутся как в водном пространстве, так и на побережье. Врио начальника Управления гражданской обороны Раимбек Тумангалеев