В обновленном Политсовете Nur Otan почти нет чиновников и миллиардеров – партийцы

Прошедший съезд – это съезд обновления кадров. Многие знаковые персоны, занимавшие руководящие должности в правительстве, министерствах, в квазигосударственном секторе, выведены из Политсовета, - прокомментировал депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

– В его состав кооптированы представители гражданского общества, организаций духовного развития, а также малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что предстоит коренная реформация работы партии Nur Otan.

Facebook/Ерлан Саиров

Впереди - очень серьезный, сложный период политических и экономических реформ. По сути, прошедший съезд означает, что в Казахстане завершился этап политического транзита и теперь начинается этап коренной трансформации и реформации. Ерлан Саиров

Мажилисмен считает, что в стране накопилось множество социально-экономических и финансовых проблем, которые накладываются на социальное расслоение и дефицит равноправия среди граждан. Поэтому предстоит очень сложный путь создания новой экономики, направленной на социальную справедливость.

Nur Otan должен трансформироваться, наладить более тесную связь с гражданским обществом, с активистами, поднимающими те или иные вопросы политического бытия. Она должна стать политическим инструментом социального прогресса, а не быть инструментом, лоббирующим чьи-то социально-экономические и прочие интересы. Ерлан Саиров

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Facebook:/Ляззат Калтаева

– Своим указом президент назначил меня членом Сената Парламента и членом обновленного Политсовета. Честно говоря, я не ожидала этого, - отметила Ляззат Калтаева.

– Но я ожидала, что у нас обязательно появятся депутаты на всех уровнях, так как уже многие годы работаем над тем, чтобы были созданы равные условия для политического участия людей с инвалидностью. То есть мы давно к этому шли, были удачи и неудачи. И постепенно стали появляться депутаты с инвалидностью на местном уровне – в маслихатах, в том числе и я.

Но мы всегда говорили, что на самом деле условия не равные. Теперь нужно выравнивать эти условия, Для этого необходима такая позитивная дискриминация как квота. Над этим мы работали весь прошлый год. Лично про себя я не думала, я думала, самое главное запустить механизм, а там уже будем думать, принимать решения. И то, что так быстро приняли квоту, включили меня в Политсовет, говорит о том, что президент очень серьезно озаботился этим вопросом, он понимает, что наша страна является участником Конвенции о правах людей с инвалидностью, взяв на себя международные обязательства по продвижению и обеспечению прав этих людей – своих граждан. И у нас не просто быстро приняли эту квоту, но и реализовали, и для меня это особенно волнующе.

Вот уже который день идут горячие обсуждения и в социальных сетях, и с моими коллегами о проблемах людей с инвалидностью. Я еще не выехала в столицу, а уже горячая пора началась. По тем обращениям, по тому накалу, которые сейчас наблюдаются в обществе, людей в первую очередь волнуют социальное обеспечение, социальная защита, то есть гарантия достойного уровня жизни. Они поднимают вопросы размеров пособий по инвалидности, обеспечения медицинским обслуживанием, жильем, трудоустройством. Родители детей с инвалидностью интересуются вопросами их реабилитации, образования. Есть вопросы прав самих родителей, поддержки семьи. Так что есть над чем работать. Депутат Сената Ляззат Калтаева

Депутат считает, что помимо социальной сферы важно решать вопросы равного доступа к информации, прав женщин и мужчин, о репродуктивных правах, о политическом и общественном участии и многое другое.

Facebook/Марат Шибутов

Во-первых, вновь избранный председатель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев сказал, что этот пост для него пока временный, что президент должен быть равноудаленным и где-то к концу года он определится, будет ли дальше возглавлять партию или нет. Для партийцев важно, удастся ли удержать президента в своих рядах. Если президент уйдет, то партии придется бороться на общих основаниях, а это, мягко говоря, тяжело будет после того, как Nur Otan всегда возглавлял президент. Политолог Марат Шибутов

Политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте Марат Шибутов отметил несколько моментов.

Во-вторых, считает он, со стороны главы государства прозвучала критика в адрес партии, в том числе за то, что она в массе своей не проявила себя во время январских событий.

В-третьих, президент сказал, что партия должна трансформироваться и быть гораздо ближе к людям. Это основные посылы, прозвучавшие на съезде. Ну и, конечно же, Политсовет сильно обновился. Посмотрите, там совсем, кроме двух-трех человек, нет чиновников, нет миллиардеров. А раньше их было много. Сейчас Политсовет в большинстве своем состоит из партийных активистов. Причем это даже не руководители, а среднее звено. Это очень важно, это уже Политсовет не элиты, а партийных активистов. Марат Шибутов

Раньше Политсовет собирался всего лишь пару раз в год, и ни на что особо не влиял, хотя полномочия у него были большие, говорит политолог. Теперь, полагает Шибутов, в переходный период надо собираться чаще, хотя бы раз в квартал и решать вопросы. Переходный период, по мнению эксперта, продлится до сентября.

«В сентябре президент будет делать послание народу и, скорее всего, приурочит к нему свое решение о председательствовании в партии», - резюмировал член Политсовета партии Nur Otan Марат Шибутов.