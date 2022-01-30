Низовая метель, гололед и порывистый ветер ожидаются в Казахстане

На юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер южный, юго-западный на юге области 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере и северо-востоке области ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный, южный, ночью на севере области порывы 18 м/с. В Актобе ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидаются туман, гололед.

На севере, юге Мангистауской области ожидается гололед. На северо-западе области ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На юге, западе области и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с.