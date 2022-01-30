21:35 30.01.2022
Китай выбрал более 160 организаций для пилотного испытания технологии блокчейн
Фото: pixabay
В перечень вошли различные компании, университеты, больницы и т.д. Это 15 госструктур и более 160 прочих организаций, передает Zakon.kz.
Программа направлена на то, чтобы позволить технологии блокчейн в достаточной степени сыграть свою роль в упрощении процесса обмена данных, оптимизации бизнес-процедур, снижении производственных затрат и создании надежных систем, – говорится в заявлении Управления по вопросам киберпространства Китая в воскресенье.
Как пишет Bloomberg, в городах Пекин, Гуанчжоу и Гуйян внедрение блокчейна будет происходить «комплексно», в то время как остальные города ограничатся одной конкретной областью вроде образования, здравоохранения.
Блокчейн — одна из частей новой информационной инфраструктуры наряду с 5G, искусственным интеллектом и облачными вычислениями, говорится в сообщении. Предоставив частным компаниям доступ к блокчейн-инфраструктуре, Китай получает преимущество первопроходца – он сможет осуществлять лучший регуляторный надзор, сдержать проникновение зарубежных компаний в страну и остановить отток капитала. Так у Китая появилась возможность стать главным поставщиком инфраструктуры для блокчейн-компаний со всего света.