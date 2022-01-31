Искусственный интеллект побил человеческий рекорд в игре Tetris

Как пишет wtftime.ru, это именно та версия, что используется на турнирах по Tetris.

Игрокам-людям, пишет Gizmodo, не удается пройти дальше 29 уровня: решения приходится принимать слишком быстро. Для искусственного интеллекта Кэннона это не проблема.

StackRabbit набрал 102 млн очков в NES-версии Tetris, добрался до 237 уровня. Таким образом, он побил человеческий рекорд в 1,6 млн очков. Всего он потратил 65 минут.

К слову, на 237 уровне игра просто зависла, предположительно из-за слишком высокой скорости.

Отмечается, что ИИ старается заполнить максимальное количество ячеек, оставив сбоку только одинарное отверстие, а когда появляется возможность, загоняет туда «палку», разом получая множество очков.