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01:11 31.01.2022

Казахстанка завоевала «серебро» на ЧМ по смешанным единоборствам в ОАЭ

спортсменка Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области
В Абу-Даби прошел чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА) среди молодежи и взрослых. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены из 60 стран мира. 
На чемпионате мира в соревнованиях приняли участие четыре спортсмена из специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №5 Туркестанской области. В итоге они завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. Пресс-служба акима Туркестанской области

В весовой категории 47,6 кг Айгерим Манакова завоевала «серебро», а Алтынай Мергенбай завоевала «бронзу» в весе 52,2 кг. 

спортсмен

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, Бекзат Жасия, выступавший за Казахстан, стал чемпионом мира. Бекзат-уроженец села Боржар Ордабасинского района Туркестанской области. На сегодняшний день он тренируется в Шымкенте. В Абу-Даби наш соотечественник победил в финале испанца Хуана Искьердо в весовой категории 65,8 кг.

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