Казахстанка завоевала «серебро» на ЧМ по смешанным единоборствам в ОАЭ

На чемпионате мира в соревнованиях приняли участие четыре спортсмена из специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №5 Туркестанской области. В итоге они завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. Пресс-служба акима Туркестанской области

В весовой категории 47,6 кг Айгерим Манакова завоевала «серебро», а Алтынай Мергенбай завоевала «бронзу» в весе 52,2 кг.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, Бекзат Жасия, выступавший за Казахстан, стал чемпионом мира. Бекзат-уроженец села Боржар Ордабасинского района Туркестанской области. На сегодняшний день он тренируется в Шымкенте. В Абу-Даби наш соотечественник победил в финале испанца Хуана Искьердо в весовой категории 65,8 кг.

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