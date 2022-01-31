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06:13 31.01.2022

Иммунолог назвал сроки «глобальной стабилизации» ситуации с COVID-19

COVID-19 пандемия Фото: pixabay
Об окончании пандемии коронавируса говорить пока рано. Но управляемость эпидемического процесса может стать лучше к середине 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Ситуация с распространением COVID-19 в мире стабилизируется и станет более контролируемой к середине 2022 года. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, сообщает радио Sputnik.

Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет. То есть потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать. Естественно, заболевание будет легче протекать на популяционном уровне, значительно меньше будут забиты больницы. Но это еще не победа над пандемией.Николай Крючков

По его словам, улучшение ситуации в России будет обусловлено формированием коллективного иммунитета. А осенью ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России должна заметно улучшиться по сравнению с зимне-весенним периодом распространения вирусных инфекций.

Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация.Николай Крючков

По мнению Крючкова, процесс «афтершоков» может занять еще три года.

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