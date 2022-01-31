Мужчина напал на школьницу в Усть-Каменогорске

Инцидент произошел в конце мая 2021 года, но подробности стали известны сейчас, сообщает YK-News.

По данным судебных материалов, девушка задержалась на улице допоздна, гуляя с подругой. Когда стемнело, они решили разойтись по домам. В один момент школьница заметила преследователя.

Мужчина настиг ее, в руках у него была изолента, которой он намеревался задушить девушку. Мужчина накинул изоленту удавкой, но школьница смогла засунуть руку под ленту и с силой дернула. Изолента порвалась, часть ее прилипла к волосам жертвы, другая часть осталась в руках у преступника.

Тогда он ударил ее по лицу, повалил на газон и стал наносить удары по голове. Девушка продолжала сопротивляться и звать на помощь. Проходившая мимо пара молодых людей уже спешила на крики, что и спугнуло нападавшего.

Полиция нашла преступника в поселке Белоусовка. Пострадавшая опознала его на очной ставке.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за разбойное нападение. К тому же ему предстоит выплатить школьнице более 500 тыс. тенге компенсации морального и материального ущерба.