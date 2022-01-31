08:13 31.01.2022
«Мисс США – 2019» покончила с собой в Нью-Йорке
Фото: Instagram/chesliekryst
Тело 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист обнаружили у 60-этажного небоскреба. Крист жила на девятом этаже здания, но последний раз ее видели на 29-м этаже, передает Zakon.kz.
Победительница конкурса «Мисс США – 2019» Чесли Крист совершила суицид в центре Нью-Йорка, сообщает New York Post.
Тело девушки обнаружили на улице рядом с домом, где она жила. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Чесли Крист оставила предсмертную записку, в которой попросила передать свое имущество матери. О мотивах поступка в записке не сообщалось.