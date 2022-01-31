«Мисс США – 2019» покончила с собой в Нью-Йорке

Победительница конкурса «Мисс США – 2019» Чесли Крист совершила суицид в центре Нью-Йорка, сообщает New York Post.

Тело девушки обнаружили на улице рядом с домом, где она жила. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Чесли Крист оставила предсмертную записку, в которой попросила передать свое имущество матери. О мотивах поступка в записке не сообщалось.