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08:13 31.01.2022

«Мисс США – 2019» покончила с собой в Нью-Йорке

Мисс США 2019 Фото: Instagram/chesliekryst
Тело 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист обнаружили у 60-этажного небоскреба. Крист жила на девятом этаже здания, но последний раз ее видели на 29-м этаже, передает Zakon.kz.

Победительница конкурса «Мисс США – 2019» Чесли Крист совершила суицид в центре Нью-Йорка, сообщает New York Post.

Тело девушки обнаружили на улице рядом с домом, где она жила. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Чесли Крист оставила предсмертную записку, в которой попросила передать свое имущество матери. О мотивах поступка в записке не сообщалось.

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