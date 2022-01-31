Умер российский режиссер Виктор Мережко

Ушел из жизни российский актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко. Ему было 84 года. О смерти артиста сообщили в Союзе кинематографистов РФ, передает Super.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области.

Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург.

Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина «Тигры на льду» (1971). Всего по его сценариям снято более 50 фильмов.

Среди режиссерских работ Мережко – сериалы «Сонька Золотая Ручка» (2007), «Объявлены в розыск» (2008), «Сонька: продолжение легенды» (2010).

В числе известных работ также числятся «Родня», «Ночные забавы», «Полеты во сне и наяву», «Здравствуй и прощай» и «Собачий пир».