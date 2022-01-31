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08:37 31.01.2022

Умер российский режиссер Виктор Мережко

Режиссер Мережко Фото: CC0
Виктор Мережко снял популярный сериал «Сонька Золотая Ручка», написал сценарий к фильму «Родня». Всего по его сценариям снято более 50 фильмов, сообщает Zakon.kz.

Ушел из жизни российский актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко. Ему было 84 года. О смерти артиста сообщили в Союзе кинематографистов РФ, передает Super.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области.

Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург.

Дебютом Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стала картина «Тигры на льду» (1971). Всего по его сценариям снято более 50 фильмов.

Среди режиссерских работ Мережко – сериалы «Сонька Золотая Ручка» (2007), «Объявлены в розыск» (2008), «Сонька: продолжение легенды» (2010).

В числе известных работ также числятся «Родня», «Ночные забавы», «Полеты во сне и наяву», «Здравствуй и прощай» и «Собачий пир».

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