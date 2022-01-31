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Законодательство РК
10:01 31.01.2022

В Алматы 17 предпринимателям выплатили 33 млн тенге

выплаты предпринимателям Фото: Zakon.kz
Свыше 2 тыс. заявок на возмещение ущерба поступило от предпринимателей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта премьер-министра, региональными комиссиями по рассмотрению заявок на возмещение ущерба, причиненного субъектам малого и среднего бизнеса, активно проводится работа по рассмотрению заявок от предпринимателей.

По состоянию на 31 января через электронную платформу infokazakhstan.kz подано свыше 2 тыс. заявок на возмещение ущерба из городов Алматы, Шымкент, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, – говорится в сообщении.

Механизм возмещения ущерба предусматривает рассмотрение заявок по упрощенному порядку и на основании заключений судебной экспертизы, по усмотрению заявителя.

Для оперативного проведения экспертиз в Алматы работают 33 эксперта, дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов.

В рамках работы региональных комиссий приняты положительные решения, первые компенсации уже выплачены на расчетные счета обратившихся бизнесменов.

Так, в Алматы 17 предпринимателей получили выплаты на общую сумму 33 млн тенге.

Правительство продолжит работу по скорейшему возмещению ущерба бизнесу с целью восстановления его деятельности.

Анастасия Московчук
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