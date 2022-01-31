Курс доллара снизился на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434,7-436,2 тенге, евро – по 484-488 тенге, российские рубли – по 5,61-5,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,09%, составив 87,77 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,98% — до 89,39 доллара за баррель.