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11:15 31.01.2022

Курс доллара снизился на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,29 тенге, снизившись на 0,55 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434,7-436,2 тенге, евро – по 484-488 тенге, российские рубли – по 5,61-5,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,09%, составив 87,77 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,98% — до 89,39 доллара за баррель.

Лариса Черненко
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