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Законодательство РК
11:21 31.01.2022

Аэропорт Алматы работает в штатном режиме

Международный аэропорт Алматы Фото: Zakon.kz
Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы, на данный момент воздушная гавань работает в штатном режиме, передает Zakon.kz.

Отмечается, что в связи с погодными условиями задержек нет.

В ведомстве посоветовали пассажирам и встречающим по вопросам задержек рейсов обращаться в авиакомпании.

В случае если задержки рейсов имеются, пожалуйста, обращайтесь к авиакомпаниям.Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

По прогнозу РГП «Казгидромет», на территории страны местами обещали туман.

Оксана Житникова
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