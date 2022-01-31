11:21 31.01.2022
Аэропорт Алматы работает в штатном режиме
Фото: Zakon.kz
Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы, на данный момент воздушная гавань работает в штатном режиме, передает Zakon.kz.
Отмечается, что в связи с погодными условиями задержек нет.
В ведомстве посоветовали пассажирам и встречающим по вопросам задержек рейсов обращаться в авиакомпании.
В случае если задержки рейсов имеются, пожалуйста, обращайтесь к авиакомпаниям.Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
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