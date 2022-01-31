Аэропорт Алматы работает в штатном режиме

Отмечается, что в связи с погодными условиями задержек нет.

В ведомстве посоветовали пассажирам и встречающим по вопросам задержек рейсов обращаться в авиакомпании.

В случае если задержки рейсов имеются, пожалуйста, обращайтесь к авиакомпаниям. Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

По прогнозу РГП «Казгидромет», на территории страны местами обещали туман.