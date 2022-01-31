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Законодательство РК
11:49 31.01.2022

Наказан водитель, перевозивший мужчину, зацепившегося за багажник автомобиля

автомашина полиции Фото: Zakon.kz
Полицией найден и наказан водитель, который перевозил мужчину, зацепившегося за багажник его автомобиля, передает Zakon.kz

В Казнете на странице Instagram было размещено видео, на котором по городу едет автомашина с ухватившимся за багажник неизвестным мужчиной.

Проверка, проведенная полицией Павлодарской области, установила, что инцидент произошел 30 января в Павлодаре по улице Исы Байзакова.

Водитель автомашины ВАЗ осуществлял перевозку пассажира вне кабины транспортного средства, тем самым нарушив пункт правил 22.6.1. Автомашина водворена на штрафную стоянку.Пресс-служба ДП Павлодарской области

Отмечается, что в отношении водителя составлен административный протокол по ст. 593, ч.1 КоАП РК. Наложен штраф в размере 5 МРП.

Оксана Житникова
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