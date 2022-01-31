11:49 31.01.2022
Наказан водитель, перевозивший мужчину, зацепившегося за багажник автомобиля
Фото: Zakon.kz
Полицией найден и наказан водитель, который перевозил мужчину, зацепившегося за багажник его автомобиля, передает Zakon.kz
В Казнете на странице Instagram было размещено видео, на котором по городу едет автомашина с ухватившимся за багажник неизвестным мужчиной.
Проверка, проведенная полицией Павлодарской области, установила, что инцидент произошел 30 января в Павлодаре по улице Исы Байзакова.
Водитель автомашины ВАЗ осуществлял перевозку пассажира вне кабины транспортного средства, тем самым нарушив пункт правил 22.6.1. Автомашина водворена на штрафную стоянку.Пресс-служба ДП Павлодарской области
Отмечается, что в отношении водителя составлен административный протокол по ст. 593, ч.1 КоАП РК. Наложен штраф в размере 5 МРП.