Наказан водитель, перевозивший мужчину, зацепившегося за багажник автомобиля

В Казнете на странице Instagram было размещено видео, на котором по городу едет автомашина с ухватившимся за багажник неизвестным мужчиной.

Проверка, проведенная полицией Павлодарской области, установила, что инцидент произошел 30 января в Павлодаре по улице Исы Байзакова.

Водитель автомашины ВАЗ осуществлял перевозку пассажира вне кабины транспортного средства, тем самым нарушив пункт правил 22.6.1. Автомашина водворена на штрафную стоянку. Пресс-служба ДП Павлодарской области