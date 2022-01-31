12:19 31.01.2022
Дюжину гранат и другие боеприпасы с оружием нашли в одной из квартир в Алматы
Фото: Zakon.kz/ Максим Золотухин
Снаряд от РПГ, 12 гранат, пневматические винтовки и другое оружие с боеприпасами нашли в одной из квартир в городе Алматы, сообщил на брифинге начальник управления Комитета административной полиции РК Багланбек Айтпаев, передает корреспондент Zakon.kz.
За незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов задержаны 189 лиц. Обнаружено и изъято 252 единицы огнестрельного оружия и 2315 штук специальных средств и боеприпасов. К примеру, в городе Алматы в микрорайоне Шанырак-2 задержаны четверо граждан, у которых по месту жительства обнаружены и изъяты: охотничье ружье, восемь единиц пневматических винтовок, пневматический пистолет, снаряд от РПГ, 12 гранат, два магазина автомата Калашникова, бронежилет и щит. Начальник управления Комитета административной полиции РК Багланбек Айтпаев
Он напомнил, что незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», которое проводится во всех регионах после снятия режима ЧП.
Так, например, в городе Тараз, в одной из квартир, задержаны несколько человек, у которых обнаружены и изъяты два травматических и один сигнальный пистолет, свето-шумовая граната, а также 173 патрона калибра 9 мм.
В Талдыкоргане задержан гражданин, у которого по месту жительства обнаружен и изъят пистолет Макарова с девятью патронами к нему. В Жамбылской области задержаны двое граждан, у которых изъяты травматический пистолет, охотничье ружье и бронежилет.Багланбек Айтпаев
Всего, по информации МВД, в ходе ОПМ гражданами добровольно сдано 50 единиц оружия, из них пять – нарезного, 29 – гладкоствольного и четыре – иного оружия.