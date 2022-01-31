Казахстанцы, покорившие Россию еще в 1990-е годы

Адиль Жалелов (Скриптонит), Нурлан Сабуров, Айсултан Сеитов, Бахтияр Мамедов (Jah Khalib) — имена этих популярных творческих людей, «тех самых казахов», преуспевших в России, знают все.

Однако общественность начинает забывать о первых выходцах из Казахстана, завороживших Россию своим талантом.

Zakon.kz вспоминает первых казахстанцев, которые покорили российскую публику.

A’Studio

Известная казахстанская группа, которая была основана Байгали Серкебаевым. Состав группы менялся несколько раз, после распада первоначального состава Серкебаев собрал новый коллектив: в нем были Тахир Ибрагимов, Наджиб Вильданов, Сергей Алмазов, Батырхан Шукенов и Владимир Миклошич. В последующие годы и этот состав претерпевал изменения. Невероятный успех пришел к этой группе летом 1989 года после записи песни «Джулия». Вскоре композиции A’Studio начали покорять сердца россиян и мировую музыкальную сцену. В 1990-е годы группа много гастролировала по странам СНГ, собрав приличную армию фанатов. Их фишкой был неподражаемый стиль, которому они следуют и по сей день.

Мурат Насыров

Мурат Насыров родился в Алматы. Попасть на большую сцену ему помогли соотечественники, участники группы A’Studio. Победа на всесоюзном конкурсе «Ялта-91» оказалась для Насырова первым шагом на пути к звездному будущему – он стал обладателем Гран-при конкурса. В 1997 году Насыров исполнил песню «Мальчик хочет в Тамбов», которая стала хитом и навсегда запечатлела Насырова в памяти людей как «вечного мальчика». В дальнейшем его творчеством восторгались не только в России, но и далеко за ее пределами.

Тимур Бекмамбетов

Известный кинорежиссер, автор таких проектов, как «Елки», «Особо опасен», «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», тоже уроженец Казахстана. Сенсационный успех пришел к нему с выходом фантастического фильма «Ночной дозор», снятого по одноименному роману Сергея Лукьяненко, также, кстати, выходца из Казахстана. Кинокартина стала блокбастером не только в России, но и в странах СНГ. Бекмамбетов дважды дебютировал в Голливуде, второй раз это была работа над фильмом «Особо опасен» с Анджелиной Джоли в главной роли. А также режиссер занимает первое место в рейтинге самых коммерчески успешных российских режиссеров по версии российского Forbes и в рейтинге самых успешных российских кинопродюсеров десятилетия по оценке «Бюллетеня кинопрокатчика».

Линда

Эпатажная звезда 1990-х Линда родилась в Шымкенте. Известной эту певицу сделал альбом «Ворона», который вышел в 1996 году. Ее образ стал культовым – люди начали подражать ей вплоть до макияжа и элементов ее необычного стиля. В ней было притягательно все – незабываемый сценический образ, музыкальный стиль и даже манера исполнения. Творчество Линды было очень популярно: ее песни крутились на радио, в телеэфирах и на танцевальных площадках постсоветских стран.