12:54 31.01.2022
В Туркестанской области, благодаря видео, выявили нарушителя ПДД
Фото: ДП Туркестанской области
Полиция Туркестанской области, мониторя соцсеть, обнаружила нарушителя ПДД и привлекла его к ответственности, передает Zakon.kz.
Как сообщили в ДП Туркестанской области, на странице одного из пользователей Instagram выявили видеозапись, на которой автомобиль марки BMW пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу, грубо нарушив правила дорожного движения.
В целях установления места происшествия и личности водителя полицейские провели необходимые оперативные мероприятия. В результате розыскных мер установлено, что инцидент произошел в городе Жетысай, а за рулем BMW оказался местный житель. ДП Туркестанской области
За данное нарушение водителя привлекли к ответственности, составив административный протокол по трем статьям КоАП: по ч.1 ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования», ч. 1 ст. 630 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений», а также по ч.1 ст. 606 «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной ситуации».
Автомобиль водворен на штрафстоянку, молодой человек признался в содеянном и извинился.