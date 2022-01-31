В Туркестанской области, благодаря видео, выявили нарушителя ПДД

Как сообщили в ДП Туркестанской области, на странице одного из пользователей Instagram выявили видеозапись, на которой автомобиль марки BMW пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу, грубо нарушив правила дорожного движения.

В целях установления места происшествия и личности водителя полицейские провели необходимые оперативные мероприятия. В результате розыскных мер установлено, что инцидент произошел в городе Жетысай, а за рулем BMW оказался местный житель. ДП Туркестанской области

За данное нарушение водителя привлекли к ответственности, составив административный протокол по трем статьям КоАП: по ч.1 ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования», ч. 1 ст. 630 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений», а также по ч.1 ст. 606 «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной ситуации».

Автомобиль водворен на штрафстоянку, молодой человек признался в содеянном и извинился.