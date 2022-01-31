Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:18 31.01.2022

Пожар на ферме – погиб пастух и более одной тысячи голов овец

горит, ферма Фото: пресс-служба МЧС РК
В Туркестанской области при пожаре на территории крестьянского хозяйства погиб пастух и более 1 тыс. голов овец, передает Zakon.kz.

31 января в 07:15 на пульт «101» поступило сообщение о том, что в 5 км от села Алгабас Байдибекского района на территории крестьянского хозяйства произошло загорание двухэтажного строения для содержания домашнего скота. На первом этаже строения находился мелкий рогатый скот, на втором этаже – складированное сено.

пожар на ферме

Фото: МЧС РК

Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части – 40 км. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут. Официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

В тушении пожара были задействованы 15 пожарных и четыре единицы техники ДЧС Туркестанской области.

пожар на ферме

Фото: МЧС РК

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в результате огнем уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте было обнаружено тело пастуха.

пожар на ферме

Фото: МСЧ РК

Пожар локализован в 09:37, ликвидирован в 10:23. Площадь пожара составила 781 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

Анастасия Стативкина
МЧС РК Туркестанская область
Скончался актер Леонид Куравлев
30.01.2022
Низовая метель, гололед и порывистый ветер ожидаются в Казахстане
30.01.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки значительно снизилось в Казахстане
31.01.2022
Золотую медаль завоевала казахстанка на престижном турнире в России
30.01.2022
Более 15 тысяч долларов попытался незаконно вывезти казахстанец в Грузию
30.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости