Пожар на ферме – погиб пастух и более одной тысячи голов овец

31 января в 07:15 на пульт «101» поступило сообщение о том, что в 5 км от села Алгабас Байдибекского района на территории крестьянского хозяйства произошло загорание двухэтажного строения для содержания домашнего скота. На первом этаже строения находился мелкий рогатый скот, на втором этаже – складированное сено.

Фото: МЧС РК

Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части – 40 км. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут. Официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

В тушении пожара были задействованы 15 пожарных и четыре единицы техники ДЧС Туркестанской области.

Фото: МЧС РК

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в результате огнем уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте было обнаружено тело пастуха.

Фото: МСЧ РК

Пожар локализован в 09:37, ликвидирован в 10:23. Площадь пожара составила 781 кв. м.

Причина пожара устанавливается.