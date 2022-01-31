13:18 31.01.2022
Пожар на ферме – погиб пастух и более одной тысячи голов овец
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Туркестанской области при пожаре на территории крестьянского хозяйства погиб пастух и более 1 тыс. голов овец, передает Zakon.kz.
31 января в 07:15 на пульт «101» поступило сообщение о том, что в 5 км от села Алгабас Байдибекского района на территории крестьянского хозяйства произошло загорание двухэтажного строения для содержания домашнего скота. На первом этаже строения находился мелкий рогатый скот, на втором этаже – складированное сено.
Фото: МЧС РК
Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части – 40 км. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут. Официальный представитель МЧС РК Талгат Уали
В тушении пожара были задействованы 15 пожарных и четыре единицы техники ДЧС Туркестанской области.
Фото: МЧС РК
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в результате огнем уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте было обнаружено тело пастуха.
Фото: МСЧ РК
Пожар локализован в 09:37, ликвидирован в 10:23. Площадь пожара составила 781 кв. м.
Причина пожара устанавливается.