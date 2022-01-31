13:22 31.01.2022
Задержана ОПГ, похищавшая нефтепродукты и имущество с предприятий «Казатомпрома»
Фото: пресс-служба МВД РК
В Созакском районе Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением в особо крупных размерах горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей с предприятий «Казатомпрома», передает Zakon.kz.
В МВД отметили, что преступников при реализации и перевозке украденного не останавливала радиационная опасность предметов.
Установлено, что данная группа людей также занималась вымогательством, «покровительством» предпринимателей и рэкетом, а также для укрепления своих позиций в криминальной среде устраивала разборки с применением оружия.
В ходе обысков у задержанных обнаружены наркотики, огнестрельное оружие, сомнительная религиозная литература, денежные средства, добытые преступным путем, блокноты с черной бухгалтерией и материальные ценности, похищенные с предприятий «Казатомпрома».Пресс-служба МВД РК
Начаты досудебные расследования по ст. 197 «Транспортировка и приобретение нефти и нефтепродуктов», ст. 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия и боеприпасов» и ст. 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами» УК РК. По остальным фактам проводится сбор доказательств.
Все оперативные мероприятия проводились с санкции прокурора, виновные лица задержаны и, с санкции суда, водворены в следственный изолятор. Пресс-служба МВД РК