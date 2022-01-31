Задержана ОПГ, похищавшая нефтепродукты и имущество с предприятий «Казатомпрома»

В МВД отметили, что преступников при реализации и перевозке украденного не останавливала радиационная опасность предметов.

Установлено, что данная группа людей также занималась вымогательством, «покровительством» предпринимателей и рэкетом, а также для укрепления своих позиций в криминальной среде устраивала разборки с применением оружия.

В ходе обысков у задержанных обнаружены наркотики, огнестрельное оружие, сомнительная религиозная литература, денежные средства, добытые преступным путем, блокноты с черной бухгалтерией и материальные ценности, похищенные с предприятий «Казатомпрома». Пресс-служба МВД РК

Начаты досудебные расследования по ст. 197 «Транспортировка и приобретение нефти и нефтепродуктов», ст. 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия и боеприпасов» и ст. 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами» УК РК. По остальным фактам проводится сбор доказательств.