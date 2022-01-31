Актер Борис Щербаков снова заболел коронавирусом

По информации Mash, Бориса Щербакова беспокоили сильная слабость и кашель, поэтому он обратился в больницу.

Врачи диагностировали у него коронавирус. На КТ не выявили признаков пневмонии. Дышит он самостоятельно, сатурация — 99%.

Актер в прошлом году уже переболел коронавирусом.

Борис Щербаков – актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда №17» (2013) и других. Ему 72 года.