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Законодательство РК
14:44 31.01.2022

«КаР-Тел» перевел два миллиарда тенге в фонд «Қазақстан халқына»

перечисления в фонд Фото: pixabay
ТОО «КаР-Тел» перечислило в общественный фонд «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана») 2 млрд тенге.

Новый фонд создан 15 января по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Средства фонда будут направлены на поддержку благотворительных проектов, инициатив в области культуры, образования, здравоохранения и спорта, лечение детей с редкими заболеваниями, финансирование строительства социальных и культурных объектов.

Фонд будет также оказывать помощь казахстанцам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.

ТОО «КаР-Тел» с торговой маркой «Beeline Казахстан» предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Помимо стандартного перечня услуг, Beeline предоставляет большое количество digital-опций: цифровые финансовые сервисы, Big Data, оператор фискальных данных, мультимедийные сервисы, конвергентные услуги, NB-IoT, а также M2M, MDM, E2E решения. Компания первой в Казахстане начала тестирование технологии VoLTE.

«Beeline Казахстан» признан самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита Reputation Institute.

Компания реализует программу «250+» и ведет активное строительство 3G/4G сети в населенных пунктах страны с населением от 250 человек.

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