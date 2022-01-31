Мужчина пытался вывезти контрабандой валюту через аэропорт Актау

По информации Департамента государственных доходов по Мангистауской области, подозреваемый был задержан сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актау» и пограничной службы КНБ РК в ходе таможенного контроля международного авиарейса сообщением Актау – Кутаиси.

В ходе таможенного оформления мужчина в устной форме заявил об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты. Однако в ходе осмотра у него была обнаружена и изъята незадекларированная иностранная валюта в количестве 15 650 долларов США. Департамент госдоходов Мангистауской области

По данному факту было заведено административное дело по ст. 551, ч. 3 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию» и наложен штраф в сумме 10 МРП. Незадекларированные доллары вернули владельцу.

Фото: ДГ Мангистауской области

В департаменте госдоходов напомнили, что, согласно Налоговому кодексу, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства или дорожные чеки, если их общая сумма при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Решением Коллегии ЕАЭС от 6 августа 2019 года установлено, что пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств или денежных инструментов, если общая сумма таких наличных денежных средств при их единовременном ввозе или вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Данное решение вступило в силу 3 февраля 2020 года.