Сотрудники ДЧС Актюбинской области спасли кошку из огня

Как отмечено в сообщении издания «Мой город», прибывшие на место огнеборцы эвакуировали машины. Кроме того, спасли кошку, которая жила в гараже.

Кошка была без признаков жизни. Инспекторы по ЧС реанимировали ее. Сделали непрямой массаж сердца, подали кошке кислород из дыхательного аппарата. Через несколько минут она задышала самостоятельно, - рассказали в Актюбинском ДЧС.

На видео присутствует ненормативная лексика!!!