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14:53 31.01.2022

Сотрудники ДЧС Актюбинской области спасли кошку из огня

спасение из огня Фото: pixabay
В одном из гаражных кооперативов Актобе произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении издания «Мой город», прибывшие на место огнеборцы эвакуировали машины. Кроме того, спасли кошку, которая жила в гараже.

Кошка была без признаков жизни. Инспекторы по ЧС реанимировали ее. Сделали непрямой массаж сердца, подали кошке кислород из дыхательного аппарата. Через несколько минут она задышала самостоятельно, - рассказали в Актюбинском ДЧС.

На видео присутствует ненормативная лексика!!!

Анастасия Московчук
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