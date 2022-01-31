Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл — лучшие роли Леонида Куравлева

30 января на 86-м году жизни умер известный актер Леонид Куравлев, чей вклад в российский кинематограф сложно переоценить.

Образы актера незабываемы: сантехник Афоня, красноречивый вор Жорж Милославский, Хома Брут, Шура Балаганов. Разумеется, этими ролями не ограничивается блестящая карьера Куравлева: он также известен как талантливый театральный актер, артист озвучивания и общественный деятель.

Впервые на экранах актер появился в роли солдата в короткометражке «Сегодня увольнения не будет». Куравлев снимался в фильмах и Михаила Швейцера, и Льва Кулиджанова, но известность актеру принесли картины Василия Шукшина.

В подборке Zakon.kz представлены самые известные роли, которые воплотил Леонид Куравлев.

Иван Васильевич меняет профессию

Фантастическая комедия Леонида Гайдая по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Фильм повествует об изобретателе Шурике, который создал машину времени и открыл двери в XVI век — время правления Ивана Грозного. Куравлев сыграл в этом фильме главного антагониста – квартирного вора и карманника Жоржа Милославского. Элегантный авантюрист стал культовым образом в исполнении Куравлева.

Афоня

По оценкам зрителей и поклонников, свою самую яркую роль Куравлев сыграл в трагикомедии «Афоня». Несмотря на всю ироничность персонажа, который заявляет, что совести у него с прицепом, Куравлев сумел передать зрителям истинный образ Афони, в котором сочетаются и трагизм, и трогательность.

Золотой теленок

Сатирический черно-белый двухсерийный фильм об антигерое Остапе Бендере. В этой кинокартине Куравлев тоже сыграл жулика, вора и самозванца по имени Шура Балаганов. Куравлев исполнил эту роль так, что имя Шуры стало нарицательным.

Живет такой парень

В этом фильме, который вышел в 1964 году, Куравлев сыграл роль водителя Паши Колокольникова по прозвищу Пирамидон. Куравлев весьма четко попал в образ простого, веселого и отзывчивого парня. Фильм о Пашке получил приз на Венецианском фестивале.

Вий

Один из лидеров советского кинопроката в жанре хоррор. На роль Хомы Брута Леонида Куравлева рекомендовал сам председатель «Мосфильма» Иван Пырьев. Актер сыграл коварного философа, убившего панночку. Самому актеру нравилось произведение Гоголя, он был счастлив участвовать в этом фильме.