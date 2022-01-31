15:13 31.01.2022
Военнослужащий в Подмосковье погиб в результате выстрела в голову
Фото: pixabay
В Минобороны России сообщили, что убийство произошло в результате несчастного случая, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ, военнослужащий нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел в сослуживца.
Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием. По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение.Пресс-служба Западного военного округа РФ
Для установления причин произошедшего на месте гибели военнослужащего работает комиссия.
Как уточняется, стрельба произошла в комнате вооружения войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо утром, сообщает ТАСС.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.