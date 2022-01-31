Военнослужащий в Подмосковье погиб в результате выстрела в голову

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ, военнослужащий нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел в сослуживца.

Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием. По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение. Пресс-служба Западного военного округа РФ

Для установления причин произошедшего на месте гибели военнослужащего работает комиссия.

Как уточняется, стрельба произошла в комнате вооружения войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо утром, сообщает ТАСС.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.