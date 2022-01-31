Золотовалютные резервы Казахстана снизились в 2021 году

Снижение золотовалютных резервов произошло за счет валютной части активов из-за выплаты государственного долга, операций по счетам правительства и корреспондентским счетам клиентов Национального банка, а также валютных интервенций. Нацбанк

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,3 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец декабря 2021 года составили 89,7 млрд долларов США.

Денежная база в декабре 2021 года расширилась на 4,6% и достигла 10 957,7 млрд тенге (с начала года расширение на 12,1%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 12,9%, до 6 945,4 млрд тенге (с начала года расширение на 36,5%).

Денежная масса за декабрь 2021 года выросла на 4,9% и составила 30 099,3 млрд тенге (с начала года рост на 20,8%), наличные деньги в обращении увеличились на 3,2%, до 2 997,7 млрд тенге (с начала года рост на 6%).